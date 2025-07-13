13 июля 2025, 14:25

Фото: iStock/ molenira

Сегодня пастила переживает второе рождение. Популярная сладость стала не просто угощением, а символом возрождения русских гастрономических традиций и важной частью культурного наследия. В XVII–XVIII веках пастила была распространённой домашней заготовкой по всей России, однако города Ржев, Белёв и Коломна стали крупными центрами ее изготовления. Подробнее о коломенской пастиле и ее отличии от лакомств других городов читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое коломенская пастила История коломенской пастилы Музеи-фабрики пастилы в Коломне Чем коломенская пастила отличается от белевской и ржевской Простой рецепт коломенской пастилы в домашних условиях



Что такое коломенская пастила

История коломенской пастилы

Фото: kolomnapastila.ru



Музеи-фабрики пастилы в Коломне

Фото: kolomnapastila.ru



Чем коломенская пастила отличается от белевской и ржевской

Простой рецепт коломенской пастилы в домашних условиях

Фото: iStock/ tasha_lyubina



1 кг яблок (лучше антоновка или другие кислые сорта)

200 г сахара

2 яичных белка (комнатной температуры)

1 ст.л. лимонного сока (по желанию)

Яблоки помойте, разрежьте на четвертинки (сердцевину можно не удалять).

Запеките в духовке при 180°C 30-40 минут до мягкости.

Протрите через сито — должно получиться около 600 г чистого пюре.



Яблочное пюре уварите в сотейнике на среднем огне, постоянно помешивая, пока объем не уменьшится примерно на треть (20-25 минут).

Добавьте сахар, перемешайте до полного растворения и остудите до комнатной температуры.

Белки взбейте в крепкую пену.

Постепенно добавляйте яблочное пюре, продолжая взбивать миксером на средней скорости.

Масса должна увеличиться в объеме и стать воздушной, как безе.