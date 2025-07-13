Пробки у Крымского моста с обеих сторон возросли

13 июля 2025, 10:22

У Крымского моста с обеих сторон собрались очереди из почти 1,4 тыс. машин

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

В воскресенье, 3 июля, очередь автомобилей перед Крымским мостом достигла почти 1,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.