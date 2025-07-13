Пробки у Крымского моста с обеих сторон возросли
В воскресенье, 3 июля, очередь автомобилей перед Крымским мостом достигла почти 1,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
К 10:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1110 транспортных средств. Ожидание составляет более трех часов.
В очереди со стороны Керчи находится 200 машин. Водители транспортных средств ждут проезда около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.
Крымский мост, также известный как мост через Керченский пролив, является самым длинным мостом в России и одним из самых длинных в Европе, соединяющим Крым с материковой частью России. Протяженность моста составляет 19 км.
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