Пробки у Крымского моста с обеих сторон возросли

У Крымского моста с обеих сторон собрались очереди из почти 1,4 тыс. машин
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

В воскресенье, 3 июля, очередь автомобилей перед Крымским мостом достигла почти 1,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.



К 10:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1110 транспортных средств. Ожидание составляет более трех часов.

В очереди со стороны Керчи находится 200 машин. Водители транспортных средств ждут проезда около часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Крымский мост, также известный как мост через Керченский пролив, является самым длинным мостом в России и одним из самых длинных в Европе, соединяющим Крым с материковой частью России. Протяженность моста составляет 19 км.

Екатерина Коршунова

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