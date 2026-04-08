В Москве назвали самые необычные имена с начала 2026 года
Михаил и Анна стали самыми популярными именами среди новорожденных в столице с начала 2026 года. Среди наиболее необычных имен — Славия, Искра, Сора и Амур. Об этом сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Среди новорожденных мальчиков наиболее популярными именами остаются Иван, Максим, Марк, Матвей, Роман и Артем. В этом году в столице появились на свет мальчики с редкими и необычными именами: Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лёв, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Стоит отметить, что двоих мальчиков назвали Северьян, а троих — Север. Также в этом году семь мальчиков получили имя Нил.
Среди новорожденных девочек востребованы и традиционные имена, такие как Василиса, Варвара, Ева, Александра, Виктория, Полина и Елизавета. Среди редких имен можно выделить Эванджелину, Соломию, Одиссею, Милалику и Макионору. Помимо этого, в начале года родители начали давать своим дочерям необычные составные имена, такие как Виолета София Евлалия и Анна Фёкла.
