Стало известно, как похолодание в Москве отразится на растениях
Предстоящее похолодание в столичном регионе не опасно для диких растений, но может навредить культурным сортам растений. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
Эксперт посоветовал садоводам не торопиться высаживать культурные растения раньше рекомендованных сроков, несмотря на раннее потепление, поскольку заморозки могут замедлить их рост.
«Ожидаемое понижение температуры не критично для диких растений, но может повлиять на культурные. Если бы температура понизилась до -5 °С и держалась бы долго, это могло бы сказаться», – сказал Глазков Агентству городских новостей «Москва».
Тем временем специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с Москвой 24 предупредил, что в четверг, 9 апреля, в столичном регионе ожидается пик арктического вторжения со снегом и гололедицей.
«В ночные часы в этот день температура составит от 0 до +2 °С. Днем же столбики термометров не поднимутся выше +2…+4 °С. Такая температура на 4–5 градусов ниже, чем она должна быть по климату», — отметил синоптик.
Он уточнил, что 9 апреля возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах столичного региона может образоваться снежный покров до двух сантиметров.
В ночь на пятницу, 10 апреля, ожидается небольшой снег и гололедица, температура составит от 0 до -2 °С. Днем будет +4…+6 °С, пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. В выходные погода начнет улучшаться. В воскресенье днем ожидается до +13 °С.