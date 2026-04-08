Стало известно, как похолодание в Москве отразится на растениях

08 апреля 2026, 13:32

Биолог Глазков: Первые листочки не пострадают из-за похолодания в Москве

Фото: iStock/OleJohny

Предстоящее похолодание в столичном регионе не опасно для диких растений, но может навредить культурным сортам растений. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.





Эксперт посоветовал садоводам не торопиться высаживать культурные растения раньше рекомендованных сроков, несмотря на раннее потепление, поскольку заморозки могут замедлить их рост.





«Ожидаемое понижение температуры не критично для диких растений, но может повлиять на культурные. Если бы температура понизилась до -5 °С и держалась бы долго, это могло бы сказаться», – сказал Глазков Агентству городских новостей «Москва».

«В ночные часы в этот день температура составит от 0 до +2 °С. Днем же столбики термометров не поднимутся выше +2…+4 °С. Такая температура на 4–5 градусов ниже, чем она должна быть по климату», — отметил синоптик.