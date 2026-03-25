Любителям громкой музыки в машине пригрозили штрафом по закону о тишине
Громкую музыку из автомобиля могут квалифицировать как нарушение общественного порядка,
Об этом рассказал «Татар-информу» заслуженный юрист России, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев. Он напомнил, что Верховный суд ранее разъяснял — в таких случаях вопрос касается не превышения допустимого уровня шума по санитарным нормам, а именно нарушения общественного порядка. Вместе с тем, подчеркнул юрист, значение имеет и время, когда включили музыку.
Соловьев уточнил, что в каждом регионе действуют собственные законы о тишине, поэтому оценивать ответственность нужно с учетом местного законодательства и норм регионального КоАП. По его словам, в большинстве субъектов РФ шуметь запрещается ночью — как правило, с 23:00 до 07:00 или 08:00. Во многих регионах также предусматривается дневной период тишины — обычно с 13:00 до 15:00.
В Татарстане, отметил юрист, закон запрещает шум в будние дни с 22:00 до 06:00, а в выходные — с 22:00 до 09:00. Для граждан за такие нарушения есть штраф от 500 до 1000 рублей.
