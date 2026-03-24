Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного
Работодатель не имеет права привлекать сотрудников к работе во время больничного. Об этом пишет РИА Новости.
Юрист Марина Воронцова пояснила, что такие действия нарушают трудовое законодательство. За привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Запрет на оформление больничного также является нарушением, что может привести к аналогичным санкциям.
Ранее адвокат Дмитрий Рощин рассказал, что шипованные шины запрещено использовать с начала лета. Это требование прописано в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановлении правительства РФ.
