Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного

Работодатель не имеет права привлекать сотрудников к работе во время больничного. Об этом пишет РИА Новости.



Юрист Марина Воронцова пояснила, что такие действия нарушают трудовое законодательство. За привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Запрет на оформление больничного также является нарушением, что может привести к аналогичным санкциям.

Ранее адвокат Дмитрий Рощин рассказал, что шипованные шины запрещено использовать с начала лета. Это требование прописано в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановлении правительства РФ.

