Любой укол: Врач назвал причины клинической смерти малыша из Ленобласти после антибиотика

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В Ленобласти годовалый мальчик пережил клиническую смерть после укола антибиотиком. По словам матери, ребенок две недели болел ОРВИ, и врач прописала ему антибиотики. После очередного введения препарата у малыша начались судороги.
Медики скорой помощи констатировали, что у него остановилось сердце, исчезло дыхание и другие признаки жизни. Мальчика удалось реанимировать.
Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что клиническую смерть может спровоцировать все, что поступает в кровь в большом количестве.
Он добавил, что, безусловно, лучшая «операция» — та, которая не состоялась, однако иногда это единственная возможность победить болезнь.
По его словам, возрастных ограничений в принятии антибиотиков нет, однако всегда должны быть четкие показания и диагноз.
Говоря о клинической смерти, Филипп Кузьменко сообщил, что это нечастое явление — один случай из ста возможных (в среднем).
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Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что клиническую смерть может спровоцировать все, что поступает в кровь в большом количестве.
«Любой препарат и укол может вызывать аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии, но это крайне редко. Именно поэтому все лекарства и антибиотики необходимо принимать тогда, когда пользы больше, чем риска. У многих людей существует мнение: простудился — для профилактики пропью антибиотики, а это чревато негативными последствиями», — сказал врач.
Он добавил, что, безусловно, лучшая «операция» — та, которая не состоялась, однако иногда это единственная возможность победить болезнь.
«Любая операция или укол несут потенциальный риск. Не зря, когда ходим в больницы, нас спешивают, есть ли аллергия, в том числе на антибиотики», — сообщил эксперт.
По его словам, возрастных ограничений в принятии антибиотиков нет, однако всегда должны быть четкие показания и диагноз.
Говоря о клинической смерти, Филипп Кузьменко сообщил, что это нечастое явление — один случай из ста возможных (в среднем).
«Клиническая смерть — это не биологическая. Нужно уточнить, что это остановилось дыхание и кровообращение, но не наступили необратимые изменения в головном мозге, поэтому людей из этого состояния можно реанимировать, и последствий, как правило, не происходит», — заключил врач-терапевт.
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Анастасия Бондарева