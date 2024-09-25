В России выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

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У россиян зафиксировали новую разновидность коронавируса, выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC.
Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане.
По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.
Ранее сообщалось, что основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.
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«XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», — уточнили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.
Ранее сообщалось, что основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.
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Елена Перлова