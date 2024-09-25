Врач-дерматовенеролог Анохина объяснила, почему опасно самостоятельно удалять родинки

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Пациенты часто путают родинки с другими образованиями на коже, такими как врождённые и приобретённые невусы, папилломы, себорейные кератомы, дерматофибромы, ангиомы и другие. Некоторые виды, например, врождённые и приобретённые невусы, требуют хирургического удаления и последующего гистологического исследования, которое невозможно провести самостоятельно.
«Иногда под определением «родинки» могут скрываться злокачественные опухоли, например, меланома или базалиома. Поэтому перед удалением любого кожного образования необходимо убедиться в его доброкачественности», — предупреждает врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Анохина.
Самостоятельное удаление образований на коже может привести к осложнениям и ухудшению эстетического вида. Если у вас есть необходимость удалить кожное образование, обратитесь к врачу-дерматологу для консультации и выбора наиболее безопасного и эффективного метода.
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