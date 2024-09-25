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Врач-дерматовенеролог Анохина объяснила, почему опасно самостоятельно удалять родинки

25 сентября 2024, 10:06
istockphoto / Fly_dragonfly

istockphoto / Fly_dragonfly

Пациенты часто путают родинки с другими образованиями на коже, такими как врождённые и приобретённые невусы, папилломы, себорейные кератомы, дерматофибромы, ангиомы и другие. Некоторые виды, например, врождённые и приобретённые невусы, требуют хирургического удаления и последующего гистологического исследования, которое невозможно провести самостоятельно.
Самостоятельное удаление кожных образований с использованием народных средств или аптечных препаратов с кислотами и щёлочами может быть неэффективным и даже опасным. В лучшем случае эти методы могут оказаться бесполезными или вызвать лёгкое раздражение кожи. В худшем случае существует риск получения серьёзных ожогов, которые в дальнейшем могут привести к образованию рубцов и язв.

«Иногда под определением «родинки» могут скрываться злокачественные опухоли, например, меланома или базалиома. Поэтому перед удалением любого кожного образования необходимо убедиться в его доброкачественности», — предупреждает врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Анохина.


Самостоятельное удаление образований на коже может привести к осложнениям и ухудшению эстетического вида. Если у вас есть необходимость удалить кожное образование, обратитесь к врачу-дерматологу для консультации и выбора наиболее безопасного и эффективного метода.

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#опасность
Подмосковные врачи провели операцию пациенту с опухолью на губе
25 сентября 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Пушкинскую клиническую больницу обратился 76-летний пациент с жалобой на болезненное новообразование на губе. Это был округлый шероховатый участок размером чуть больше двух сантиметров. Поверхность образования была выпячена, вызывала сухость и жжение и часто травмировалась во время приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы диагностировали веррукозную лейкоплакию. Пациенту требовалась операция. В технике клиновидной резекции за полчаса под местной анестезией удалили образование. Отправили его на гистологию. В зависимости от ее результатов назначим лечение», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Савин.

Лейкоплакия является предраковым заболеванием, которое может возникнуть из-за хронического воспаления слизистой оболочки рта, пищевода, дыхательных путей, шейки матки и других органов. Провоцирующими факторами могут быть курение, воздействие едких веществ и постоянное травмирование.

Через несколько дней пациента выписали домой, и после заживления на его губе не останется шрамов.

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#хирург
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Прививку от гриппа в мобильных комплексах сделали более 8 тыс. жителей Подмосковья
25 сентября 2024, 10:39

Фото: в пресс-служба Минздрава МО

Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах уже прошли более 8 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Комплексы работают в самых посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Сделать прививку можно перед работой или по пути домой, не тратя время на посещение поликлиники. Всего с начала кампании по вакцинации прививку в мобильных комплексах сделали 8,3 тыс. человек», - уточнил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте министерства.

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Диетолог Басова рассказала о необходимости витамина С в рационе ребёнка

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#вакцинация
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#минздрав мо
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Диетолог Басова рассказала о необходимости витамина С в рационе ребёнка
25 сентября 2024, 10:05

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Витамин C является одним из ключевых союзников в борьбе с вирусными заболеваниями. Он способствует усвоению железа детским организмом с ранних лет, что важно для правильного развития ребёнка. Витамин C также укрепляет иммунитет, позволяя организму противостоять вирусам во время эпидемий ОРВИ и гриппа. Кроме того, аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей ребёнка.
«Витамин С или аскорбиновая кислота действительно принимает участие во множестве биохимических процессов организма. Недостаток этого нутриента приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста. Прежде всего необходимо, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Продукты, богатые витамином С: шиповник, смородина, облепиха, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, болгарский перец, яблоки, ананасы и, конечно, цитрусовые», — рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
Продукты, содержащие ценный витамин, должны быть в ежедневном рационе ребёнка, так как организм не способен накапливать этот нутриент. Однако витамин С разрушается при варке и тушении. Поэтому при термической обработке следует закрывать кастрюлю или сковороду крышкой. Не рекомендуется использовать металлические лопатку и половник.

«При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода. Продукты лучше закладывать уже в кипящую, подсоленную воду. Капусту помещают в кипящую воду по частям, чтобы вода сразу закипала вновь, и варят только до готовности, не переваривая. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина. Поэтому овощи и фрукты желательно есть свежими», — добавила специалист.
Что касается аскорбиновой кислоты в форме таблеток или мармелада, содержащей глюкозу и другие сахара, то не стоит злоупотреблять ею. Дозировка должна определяться индивидуально в соответствии с возрастом, и перед началом приёма необходимо проконсультироваться с врачом. Лучше принимать таблетированную форму витамина C в первой половине дня между приёмами пищи, если это было прописано специалистом.

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В России выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса
25 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/Lisa Nentwich

У россиян зафиксировали новую разновидность коронавируса, выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC.
Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане.

«XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», — уточнили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.

Ранее сообщалось, что основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.

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#подмосковье
#роспотребнадзор
#прививки
#врач
#симптомы
#штамм
#рф
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Диетолог развеяла популярный миф о пивной диете
Диетолог Соломатина: похудеть на пиве невозможно
24 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Некоторые нутрициологи считают, что похудеть на пиве легче, чем на соках. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, что сбросить лишние килограммы на пиве невозможно и опасно для здоровья.
По ее словам, калорийность соков зависит от их состава. У фруктовых напитков достаточно высокая калорийность, в отличие от овощных. Но в пиве содержится более опасное для снижения веса вещество.

«В пиве немного калорий, но важно, как именно они усваиваются. Во фруктовом соке много сахара, который в большом количестве опасен для организма при снижении веса. Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара», — рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, гликемический индекс пива очень высокий и похудеть на нем невозможно, особенно если лишние килограммы связаны с инсулинорезистентностью, и даже опасно для здоровья.

Специалист напомнила, что в пиве содержится алкоголь, который не способствует похудению. Таким образом, этот напиток замедляет обмен веществ и совершенно не подходит для похудения.

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#диетолог
#индекс
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Всплеск заболеваемости гриппом ожидается к концу ноября
24 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
«По поводу гриппа: сейчас вакцинация идёт, грипп у нас ожидается всё-таки попозже — где-то в конце ноября — декабре, более-менее такой всплеск будет гриппозный, поэтому есть сейчас возможность сделать эту и другую прививку и не попасть в печальную статистику», — рассказал Болибок в беседе с RT.

По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.

По данным издания argumenti.ru, осенью заболеваемость вирусами увеличилась на 200%. При этом преобладающими возбудителями ОРВИ в 2024 году стали риновирус и COVID-19. Источники издания сообщают, что грипп на данный момент практически отсутствует, хотя в маленьком процентном соотношении выявлен вирус гриппа В. А вот самым частым видом коронавируса в Москве остаётся FLIRT. Данный штамм вируса протекает легко, и практически без осложнений.

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#роспотребнадзор
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#грипп
#вакцинация
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#штамм
#ожирение
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Раскрыт вред от полуфабрикатов для детей до трех лет
Диетолог Писарев: полуфабрикаты стоит готовить самостоятельно
24 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/dropStock

Полуфабрикатами не стоит кормить детей до трех лет, а также готовить их лучше самостоятельно. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, детям до трёх лет вообще не рекомендуется есть полуфабрикаты.

«Их пищеварительная система ещё недостаточно отлажена, и любое вмешательство какого-то постороннего продукта, аллергена, может сказаться на здоровье. Если у ребёнка какие-то хронические заболевания серьёзные, в том числе пищеварительной системы, также не рекомендуется использовать в рационе полуфабрикаты», — сказала Писарева в беседе с RT.

Она пояснила, что производитель может добавлять в магазинные котлеты много соли, крахмал, а также специи, на которые может возникнуть аллергическая реакция.

Кроме того, для удешевления продукта, в нем могут заменять животный белок на растительный, который хуже усваивается.

Таким образом, Писарева призвала готовить полуфабрикаты самостоятельно. Например, покупать мясо и делать из него фарш для котлет с целью дальнейшей заморозки.

При этом Общественная Служба Новостей пишет, что не стоит замораживать молочные продукты, рис, макароны, кабачки, огурцы, баклажаны, помидоры, картофель, репу, лук, чеснок и редис. Кроме того, арбуз, яблоки и груши также не очень подходят для заморозки, так как при размораживании приобретают горьковатый привкус.

Из овощей и фруктов лучше всего поддаются заморозке и хорошо хранятся перец, зеленый горошек, морковь, свекла, все ягоды, лимон и слива. Очень удобно замораживать хлеб, тесто, булочки, домашние блины, вафли, французские тосты и пироги, мясные бульоны, домашние запеканки, мясо и многое другое.


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#заморозки
#здоровье
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#диетолог
#заболевания
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Врач-педиатр Ряскова рассказала об ответственном отношении к сердцу и мерах профилактики
24 сентября 2024, 17:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Сердце — это не только мышца, которая перекачивает кровь по нашим сосудам, но и символ жизни, эмоций и здоровья. От состояния сердечно-сосудистой системы зависит наше самочувствие, качество жизни и её продолжительность.
«Если нет врожденной патологии, нет отягощенной наследственности, то проблемы с сердцем у человека часто наступают в результате привычек, сформированных с детства. Это и пристрастие к вредной пище, избыток в рационе мучного, жирного, жареного, перекусы фастфудом, увлечение вейпами, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела», — отметила заведующий кабинетом врача-педиатра участкового Детской поликлиники N2 МОЦОМДа, врач-педиатр Елена Ряскова.
Она обратила внимание родителей на признаки, указывающие на возможные проблемы с сердцем: боли в груди, затруднённое дыхание во время игр, слабость, вялость и бледность после вирусных инфекций. Даже привычные нагрузки могут стать непосильными, и ребёнок будет чувствовать потребность в отдыхе, а потеря сознания при физической нагрузке станет обычным явлением. Если у ребёнка есть эти симптомы, необходимо пройти ЭКГ и проконсультироваться с кардиологом.

Педиатр рекомендует правильное питание для поддержания здоровья сердца: употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Овсянка, гречка и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку, которая помогает контролировать уровень холестерина.

Регулярная физическая активность также важна для поддержания здоровья сердца. Необходимо ежедневно двигаться: ходить, бегать, плавать, кататься на велосипеде или заниматься в спортзале. Даже 30 минут зарядки в день могут значительно улучшить работу сердца.

Кроме того, важно контролировать вес. Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Нужно поддерживать здоровый вес, следуя рекомендациям по питанию и физической активности.

Стресс может негативно влиять на здоровье сердца, повышая артериальное давление и уровень кортизола. Для борьбы со стрессом рекомендуется использовать медитацию, йогу или дыхательные упражнения, которые помогут расслабиться и улучшить эмоциональное состояние.

В заключение доктор Ряскова отметила, что неделя заботы о своём сердце — это возможность для каждого сделать шаг к более здоровой жизни.

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#педиатр
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В Подмосковье открыли третий по счёту модульный ФАП
24 сентября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Жуково городского округа Солнечногорск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии. Он будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе более 100 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем большое внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Качественная медпомощь должна быть доступна жителям отдалённых территорий. Это уже третий ФАП в регионе, созданный по новейшей технологии модульного строительства. Жители посёлка могут получить там консультацию фельдшера и пройти первый этап диспансеризации рядом с домом», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Кроме того, в ФАПе жители смогут сделать прививку и получить льготные лекарства. Также фельдшер наблюдает пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.

Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#здравоохранение
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#минздрав мо
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#подмосковье
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