Любовь дочери к сладкому принесла британцу 700 тысяч долларов
Житель Великобритании Валдет Бужупи выиграл в лотерею благодаря настойчивости своей трёхлетней дочери, которая попросила его купить сладости. Уже на кассе мужчина спонтанно приобрёл лотерейный билет, который оказался счастливым и принес ему 700 тысяч долларов.
Как сообщает People, после выигрыша Бужупи сразу позвонил жене, которая в этот момент убиралась в ванной, а затем рассказал новость 12-летнему сыну. Мальчик сначала не поверил, и родителям пришлось убедить его, что это не шутка.
Семья уже съездила в Лондон, а теперь планирует путешествие в Нью-Йорк. Призовые деньги они потратят на переезд в более просторный дом, а часть суммы отправят матери Бужупи в Косово. Мужчина отметил, что дочь теперь стала «королевой» семьи.
