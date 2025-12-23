Любовь дочери к сладкому принесла британцу 700 тысяч долларов

23 декабря 2025, 11:41

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Житель Великобритании Валдет Бужупи выиграл в лотерею благодаря настойчивости своей трёхлетней дочери, которая попросила его купить сладости. Уже на кассе мужчина спонтанно приобрёл лотерейный билет, который оказался счастливым и принес ему 700 тысяч долларов.