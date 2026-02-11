Достижения.рф

«Не забуду никогда»: Волочкова рассказала о самом дорогом подарке на 14 февраля

Волочкова призналась, что лучший подарок на 14 февраля ей дарил Керимов
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что самый лучший в жизни подарок на 14 февраля сделал ей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.



По словам Волочковой, она не любит отмечать День всех влюбленных, однако в этот праздник ей часто преподносят подарки и цветы бывшие любовники и нынешние поклонники.

«Самый лучший подарок преподнес мне Сулейман Керимов. Забыть его подарок в День всех влюбленных я не смогу никогда. Он подарил мне роскошную квартиру. Это было настолько приятно, настолько неожиданно. Ни один мужчина не делал для меня таких красивых жестов. И все случилось именно 14 февраля», — рассказала Волочкова Общественной Службе Новостей.

Она добавила, что у нее есть еще одно личное воспоминание, связанное с 14 февраля, однако это уже совсем другая история, загадочно заключила балерина.

Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что День святого Валентина «давно изжил себя». Звезда никогда его не отмечала, поскольку не ощущает с этим праздником связи.
