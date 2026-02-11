Мужчины в России 14 февраля все чаще ищут в эскортницах собутыльников

11 февраля 2026, 19:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мужчины, проводящие вечера 14 и 23 февраля в компании эскортниц, не ищут ничего нового, а часто — даже не хотят интима. Об этом рассказала модель, эскортница Полина Vogue.





По ее словам, мужчины, оставшиеся в одиночестве на праздниках, хотят провести время в компании близких людей. Многим кажется, что именно эскортница может стать таким человеком.





«Чаще всего это мужчины одинокие либо командировочные. По предпочтениям в праздничные дни — никаких суперновых фетишей, классика, а ещё часто просят провести время как собутыльник: выпить, посмеяться или лечь спать вместе», — рассказала Полина Vogue в разговоре с Life.ru.

«Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают», — высказался Милонов.