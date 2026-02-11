Мужчины в России 14 февраля все чаще ищут в эскортницах собутыльников
Мужчины, проводящие вечера 14 и 23 февраля в компании эскортниц, не ищут ничего нового, а часто — даже не хотят интима. Об этом рассказала модель, эскортница Полина Vogue.
По ее словам, мужчины, оставшиеся в одиночестве на праздниках, хотят провести время в компании близких людей. Многим кажется, что именно эскортница может стать таким человеком.
«Чаще всего это мужчины одинокие либо командировочные. По предпочтениям в праздничные дни — никаких суперновых фетишей, классика, а ещё часто просят провести время как собутыльник: выпить, посмеяться или лечь спать вместе», — рассказала Полина Vogue в разговоре с Life.ru.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что 14 февраля должны отмечать эскортницы. По его словам, этот день не имеет никакого отношения к русской культуре, поэтому смысла его отмечать тоже нет.
«Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают», — высказался Милонов.
Он отметил, что 14 февраля следует запретить отмечать в школах, а лучше — больше рассказывать о Дне Петра и Февронии, который является национальным праздником.