Любовь Успенская поддержала решение дочери сменить фамилию

21 августа 2026, 09:32

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Любовь Успенская одобрила желание дочери Татьяны Плаксиной оформить документы на фамилию матери. Артистка рассказала, что давно надеялась на такой выбор, однако не торопила наследницу.





Исполнительница встретилась с журналистами 5-tv.ru на своем концерте в Москве. По ее словам, Татьяна пришла к решению самостоятельно.





«Я хотела этого, чтобы дочь взяла фамилию Успенская. И я ждала ее решения», — поделилась певица.