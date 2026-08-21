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Любовь Успенская поддержала решение дочери сменить фамилию

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Любовь Успенская одобрила желание дочери Татьяны Плаксиной оформить документы на фамилию матери. Артистка рассказала, что давно надеялась на такой выбор, однако не торопила наследницу.



Исполнительница встретилась с журналистами 5-tv.ru на своем концерте в Москве. По ее словам, Татьяна пришла к решению самостоятельно.

«Я хотела этого, чтобы дочь взяла фамилию Успенская. И я ждала ее решения», — поделилась певица.

Женщина отметила, что представители СМИ уже нередко называют Татьяну ее фамилией. По мнению артистки, дочь привыкла к этому и решила официально изменить данные в паспорте.

Имя дочери Любови Успенской неоднократно попадало в новостные сводки. Татьяне Плаксиной пришлось пережить череду неприятных ситуаций, которые широко обсуждались в СМИ. Но сегодня звездная наследница перевернула эту страницу биографии, предлагая публике взамен скандальных инфоповодов свои творческие успехи в музыке, написании картин и дизайне.
Дарья Осипова

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