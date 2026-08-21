Любовь Успенская поддержала решение дочери сменить фамилию
Певица Любовь Успенская одобрила желание дочери Татьяны Плаксиной оформить документы на фамилию матери. Артистка рассказала, что давно надеялась на такой выбор, однако не торопила наследницу.
Исполнительница встретилась с журналистами 5-tv.ru на своем концерте в Москве. По ее словам, Татьяна пришла к решению самостоятельно.
«Я хотела этого, чтобы дочь взяла фамилию Успенская. И я ждала ее решения», — поделилась певица.
Женщина отметила, что представители СМИ уже нередко называют Татьяну ее фамилией. По мнению артистки, дочь привыкла к этому и решила официально изменить данные в паспорте.
Имя дочери Любови Успенской неоднократно попадало в новостные сводки. Татьяне Плаксиной пришлось пережить череду неприятных ситуаций, которые широко обсуждались в СМИ. Но сегодня звездная наследница перевернула эту страницу биографии, предлагая публике взамен скандальных инфоповодов свои творческие успехи в музыке, написании картин и дизайне.