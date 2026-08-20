«Недостаточно худая»: Маша Миногарова шокировала требованием модельного прошлого
Миногарова призналась, что ей советовали сбрасывать вес даже при стройной фигуре
Модель и телеведущая Мария Миногарова поделилась в личном блоге архивной фотографией из начала своей карьеры.
На кадре 37-летняя звезда позирует в чёрном бикини, на высоких каблуках и с распущенными волосами. Миногарова рассказала, что в то время она уже обладала стройной фигурой, но ей всё равно советовали продолжать худеть.
«Нашла своё фото модельных времен. И самое удивительное: мне и тогда говорили, что надо худеть. В 22 года после «ТМПР» (реалити-шоу «Топ-модель по-русски» — прим. ред.) похудела, чтобы уехать в Милан», — призналась она.Победительница первого сезона реалити-шоу «Сокровища императора» и участница проекта «Топ-модель по-русски» давно завоевала популярность не только благодаря эффектной внешности, но и харизме, открытости и чувству юмора. Снимок демонстрирует, как модель выглядела в самом начале пути к признанию.