«Недостаточно худая»: Маша Миногарова шокировала требованием модельного прошлого

20 августа 2026, 19:17

Миногарова призналась, что ей советовали сбрасывать вес даже при стройной фигуре

Мария Миногарова (Фото: Instagram* @minogarova)

Модель и телеведущая Мария Миногарова поделилась в личном блоге архивной фотографией из начала своей карьеры.





На кадре 37-летняя звезда позирует в чёрном бикини, на высоких каблуках и с распущенными волосами. Миногарова рассказала, что в то время она уже обладала стройной фигурой, но ей всё равно советовали продолжать худеть.

«Нашла своё фото модельных времен. И самое удивительное: мне и тогда говорили, что надо худеть. В 22 года после «ТМПР» (реалити-шоу «Топ-модель по-русски» — прим. ред.) похудела, чтобы уехать в Милан», — призналась она.