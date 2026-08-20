Россияне потратили три млрд рублей на концерты Канье Уэста

20 августа 2026, 16:31

Фото: iStock/Alexander Farnsworth

Россияне заплатили за билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», уже более трех миллиардов рублей, сообщает URA.RU.





Продажа билетов на выступление Уэста началась 17 августа. По состоянию на 20 августа суммарно на оба концерта желающие послушать исполнителя потратили 3,062 млрд рублей.





«Если оба вечера пройдут с полным аншлагом, общая выручка может достичь 3,224 млрд рублей. При этом на первый день продано билетов на 1,598 млрд рублей при потенциальном солдауте в 1,658 млрд», — подсчитало издание.