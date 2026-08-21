«Всё — ради них»: Киркоров объяснил, зачем делает пластические операции

21 августа 2026, 00:45

Киркоров заявил, что делает пластические операции ради своих поклонников

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Филипп Киркоров откровенно рассказал, почему прибегал к пластическим операциям и косметологическим процедурам. Его слова прозвучали на фестивале «Новая волна».





Артист подчеркнул, что не скрывает эти факты, а, напротив, считает нужным открыто делиться с поклонниками. По словам Киркорова, поддержание внешнего вида — часть его профессиональных обязанностей.



«Артист — это моя профессиональная обязанность. И внешне хорошо выглядеть, и подтягивать себя во всех отношениях», — заявил певец.