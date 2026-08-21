«Всё — ради них»: Киркоров объяснил, зачем делает пластические операции
Киркоров заявил, что делает пластические операции ради своих поклонников
Филипп Киркоров откровенно рассказал, почему прибегал к пластическим операциям и косметологическим процедурам. Его слова прозвучали на фестивале «Новая волна».
Артист подчеркнул, что не скрывает эти факты, а, напротив, считает нужным открыто делиться с поклонниками. По словам Киркорова, поддержание внешнего вида — часть его профессиональных обязанностей.
«Артист — это моя профессиональная обязанность. И внешне хорошо выглядеть, и подтягивать себя во всех отношениях», — заявил певец.Среди проведённых процедур артист упомянул косметологию, стоматологию, офтальмологию и ринопластику. При этом он особо отметил, что операция на носу была связана не с эстетическими пожеланиями, а с медицинскими показаниями: у него были серьёзные проблемы с дыханием — периодически закладывало нос, из‑за чего было сложно спать.
Киркоров также призвал не увлекаться преображениями, чтобы не превратиться в мумию как многие западные звёзды. Он выразил уверенность, что любой уважающий себя артист должен следить за собой и поддерживать форму, которая соответствует уровню его выступлений и стоимости билетов.