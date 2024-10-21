«Люди чахнут»: Врач рассказал про симптомы скрытой микоплазменной пневмонии

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В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями, однако, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, ситуация под контролем.
В большинстве случаев выявляют так называемую внебольничную пневмонию, основной возбудитель которой — микоплазма.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.
Он добавил, что Мycoplasma pneumoniae — это микроб, который не имеет клеточной стенки и вызывает «пневмонию наоборот» оппортунистическую.
По его словам, такая пневмония не имеет практически никаких проявлений, кроме слабости, и ее можно выявить путем компьютерной томографии или теста на антитела к микоплазмам.
Владислав Жемчугов напомнил еще раз о том, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.
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Российский врач иммунолог рассказал о редких заболеваниях
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.
«Сейчас из-за смены погоды очень растут простуды. И осложнениями ОРВИ часто бывает воспаление лёгких — пневмония. Классическая пневмония — это высокая температура, сильный кашель, мокрота, головная боль и затруднение дыхания, что может привести к нарушению кровообращения, может пострадать сердце. Именно поэтому надо сразу дифференцировать причину таких явлений и делать тесты на коронавирус, грипп и на микоплазменную/хламидийную пневмонию», — сообщил врач.
Он добавил, что Мycoplasma pneumoniae — это микроб, который не имеет клеточной стенки и вызывает «пневмонию наоборот» оппортунистическую.
«Если классическая пневмония повреждает дыхательные ткани, альвеолы то здесь воспаляются прослойки между долями легких интерстиций, а в них проходят бронхи, мелкие сосуды. Поэтому пневмония называется интерстициальной», — рассказал эксперт.
По его словам, такая пневмония не имеет практически никаких проявлений, кроме слабости, и ее можно выявить путем компьютерной томографии или теста на антитела к микоплазмам.
«Она никак не проявляется, даже кашля нет. Но такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. Поэтому нужно сразу идти к грамотному доктору, который назначит обследование, ведь кроме пневмонии есть много чего другого, включая рак в легких», — подчеркнул специалист.
Владислав Жемчугов напомнил еще раз о том, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.
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Анастасия Бондарева