«Как ковид». Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония. Симптомы у этой болезни, как у ковида: кашель, температура, слабость, одышка и изменения в лёгких. Пациенты с липоидной пневмонией могут попасть в реанимацию, на аппарат ИВЛ, не исключён и летальный исход», — сказал Холдин.Он добавил, что курение вейпов также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Холдин подчеркнул, что использование электронных сигарет вместо обычных не помогает бросить курить и ничуть не снижает риск для здоровья.
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