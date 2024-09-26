Специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребёнка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Всемирный день лёгких отмечается 25 сентября. Пневмония — одно из самых опасных заболеваний лёгких у детей. Дети могут заболеть ею в любое время года, но особенно она опасна для малышей до пяти лет.
«Пневмония – это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии. Главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
«Если у ребенка повышается температура тела в течение 3-5 дней, плохо снижается при приеме жаропонижающих, у ребенка слабость, он пассивен, не играет в игры, капризный, много спит, отказывается от еды. Если вы наблюдаете одышку, частое и шумное дыхание, а попытки сделать глубокий вдох заканчиваются кашлем, при этом кашель может быть, как с отхождением мокроты, так и сухой — нужно срочно обратиться к врачу. И уже врач-педиатр после осмотра примет решение о необходимости дополнительного обследования, а также назначит необходимое лечение», — добавил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.
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Дайана Хусинова