Российский врач иммунолог рассказал ​о редких заболеваниях

Врач-диетолог Наталья Денисова призвала не отказываться от хлеба, так как это может быть чревато проблемами со здоровьем. В разговоре с «АиФ» она заявила, что в день человеку нужно съедать примерно 5 кусочков ржаного хлеба (около 300 г), поскольку в нем содержится железо, кальций, витамины В2 и незаменимые аминокислоты.