«Люди на этом торчат»: Нарколог сравнил отношения в рехабах с новой зависимостью
Нарколог Шуров: в рехабах любовь рассматривается как вид наркотика
Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, почему реабилитационные центры для зависимых запрещают романтические отношения между пациентами. По словам специалиста, такие связи могут заменить одну зависимость другой.
В беседе с «NEWS.ru» Шуров заявил, что люди в реабилитационном центре могут «подсесть» на отношения так же, как на наркотики.
«Любовные отношения в реабилитационном центре — это срыв программы, потому что люди на этом «торчат» так же, как на наркотиках. Это считается очень большим проколом, и людей сразу переводят в другую программу, подальше друг от друга», — отметил эксперт.Врач подчеркнул, что процесс восстановления требует полной концентрации, а новые чувства становятся лишь источником другого «дофамина». При этом нарколог назвал личные отношения персонала с пациентами грубым нарушением этики. По его мнению, в таких случаях руководству центра необходимо уволить половину сотрудников, включая руководителя программы.