«Люди на этом торчат»: Нарколог сравнил отношения в рехабах с новой зависимостью

05 декабря 2025, 20:02

Нарколог Шуров: в рехабах любовь рассматривается как вид наркотика

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, почему реабилитационные центры для зависимых запрещают романтические отношения между пациентами. По словам специалиста, такие связи могут заменить одну зависимость другой.





В беседе с «NEWS.ru» Шуров заявил, что люди в реабилитационном центре могут «подсесть» на отношения так же, как на наркотики.

«Любовные отношения в реабилитационном центре — это срыв программы, потому что люди на этом «торчат» так же, как на наркотиках. Это считается очень большим проколом, и людей сразу переводят в другую программу, подальше друг от друга», — отметил эксперт.