Нарколог Холдин предупредил о смертельном риске покупки алкоголя с рук
Нелицензированные спиртные напитки, продающиеся вне официальных торговых площадей, могут содержать опасные добавки и даже яд. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что для здоровья вредны любые алкогольные напитки, но спиртное с непроверенным составом способно привести к смерти от одной рюмки.
«Опасность представляет алкоголь, в составе которого есть метиловый спирт. Этот спирт чрезвычайно токсичен. Даже в малой дозе он может привести к слепоте или летальному исходу», — сказал Виталий Холдин.Метиловый спирт нарушает работу жизненно важных органов — почек, печени, нервной системы. При этом у него нет какого-то специфического запаха, а отравление сначала проявляется как обычное опьянение или усталость.
Нарколог также предупредил, что навредить здоровью могут и самодельные алкогольные напитки без метилового спирта. Как правило, в домашних настойках слишком много сахара, что ударяет по поджелудочной железе и повышает риск развития сахарного диабета.