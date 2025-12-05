Нарколог Холдин предупредил о смертельном риске покупки алкоголя с рук

05 декабря 2025, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нелицензированные спиртные напитки, продающиеся вне официальных торговых площадей, могут содержать опасные добавки и даже яд. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Он отметил, что для здоровья вредны любые алкогольные напитки, но спиртное с непроверенным составом способно привести к смерти от одной рюмки.





«Опасность представляет алкоголь, в составе которого есть метиловый спирт. Этот спирт чрезвычайно токсичен. Даже в малой дозе он может привести к слепоте или летальному исходу», — сказал Виталий Холдин.