Владельца скандально известного рехаба в Подмосковье Антонова отправили под арест
Фото: /t.me/Mos_obl_sud
Видновский суд заключил под стражу блогера, гендиректора рехаба в Ленинском городском округе Максима Антонова.
Его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«По указанию Антонова сотрудники центра похитили одного из потерпевших, незаконно проникнув в его квартиру, и поместили его в реабилитационный центр. Ему и другим фигурантам дела также предъявили обвинение в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц», - говорится в сообщении. Антонова заключили под стражу на два месяца. Другим фигурантам меру пресечения изберут в ближайшее время.Ранее сообщалось, что вместе с Антоновым по делу проходят ещё трое сотрудников. Они держали под замком в частном доме под городом Видное 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Пострадавшие рассказали о жестоких «воспитательных» методах. Их били, ограничивали в еде и воде, кололи препараты без медицинских назначений.