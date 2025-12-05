Егорьевский суд получил ходатайства об аресте сотрудников подмосковных рехабов
В Егорьевский городской суд поступили ходатайства о заключении под стражу пяти обвиняемых в незаконном лишении свободы.
Речь идёт о задержанных ранее сотрудниках подмосковных реабилитационных центров, сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«По версии обвинения, один из них создал организованную группу для незаконного лишения свободы двух и более лиц, включая несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и других видов зависимостей. Группа действовала в период с 2 февраля 2022 по 2 декабря 2025 годов», – говорится в сообщении.Потерпевших содержали в доме, где ограничивали их передвижение и применяли в отношении них насилие. Целью преступной деятельности было получение денег от родственников потерпевших.
Меру пресечения фигурантам уголовного дела изберут в ближайшее время.