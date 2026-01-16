РПЦ: купание на Крещение в состоянии опьянения является грехом
Купание в иордани в состоянии алкогольного опьянения на Крещение является грехом. Об этом заявил настоятель казанского храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Александр Павлов.
Священник на прессс-конференции в агентстве «Татар-информ» призвал верующих отказаться от алкоголя перед омовением. По его словам, нетрезвый человек теряет адекватное восприятие и не осознаёт смысл обряда. Святая вода требует уважительного и осознанного отношения. Окунание без молитвы и благоговения, отметил отец Александр, становится не только опасным, но и духовно неправильным поступком.
К тому же представитель МЧС Татарстана Регина Гаязова подчеркнула, что купание в холодной воде в состоянии опьянения напрямую угрожает жизни. В период Крещения возле купелей организуют дежурство сотрудников МВД и спасателей. Если у человека заметят признаки опьянения, его не допустят к воде.
