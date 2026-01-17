«Никакого алкоголя!»: жена Басты рассказала о жёстком пути к красоте

17 января 2026, 20:40

Елена Вакуленко-Пинская изнуряет себя ради физической формы

Елена Вакуленко-Пинская (Фото: Instagram* / @elena_vakulenkopinskaya)

45-летняя Елена Вакуленко-Пинская откровенно рассказала в соцсетях, какой ценой ей даётся поддержание формы.





Супруга рэпера Басты призналась, что ежедневно заставляет себя бороться с ленью и регулярно тренируется в зале, проходя не менее 5 километров за одно занятие.



По словам Елены, спорт — лишь часть режима. Не менее строгим остаётся и питание: дефицит калорий обязателен. Недавно она поделилась, что ей понадобилось целых два дня, чтобы «согнать» двойной чизбургер, который она позволила себе без угрызений совести — но ненадолго.



При этом, как признаётся Вакуленко-Пинская, обещанные эндорфины после тренировок так и не появляются. В её соцсетях — почти одни кадры из спортзала и честные размышления о том, как с возрастом меняется тело и отношение к нагрузкам.





«Вот раньше: два дня не поешь на ночь, полчаса на дорожке — и ты уже худышка. А сейчас? По 5 км в день, дефицит калорий… И никакого алкоголя!» — делится Елена.