«Никакого алкоголя!»: жена Басты рассказала о жёстком пути к красоте
45-летняя Елена Вакуленко-Пинская откровенно рассказала в соцсетях, какой ценой ей даётся поддержание формы.
Супруга рэпера Басты призналась, что ежедневно заставляет себя бороться с ленью и регулярно тренируется в зале, проходя не менее 5 километров за одно занятие.
По словам Елены, спорт — лишь часть режима. Не менее строгим остаётся и питание: дефицит калорий обязателен. Недавно она поделилась, что ей понадобилось целых два дня, чтобы «согнать» двойной чизбургер, который она позволила себе без угрызений совести — но ненадолго.
При этом, как признаётся Вакуленко-Пинская, обещанные эндорфины после тренировок так и не появляются. В её соцсетях — почти одни кадры из спортзала и честные размышления о том, как с возрастом меняется тело и отношение к нагрузкам.
«Вот раньше: два дня не поешь на ночь, полчаса на дорожке — и ты уже худышка. А сейчас? По 5 км в день, дефицит калорий… И никакого алкоголя!» — делится Елена.Супруга артиста иронично отмечает, что теперь любую радость приходится буквально «заслуживать» — усилий становится всё больше, а награда, по её ощущениям, постоянно ускользает. Тем не менее Елена продолжает держать дисциплину, доказывая, что красота для неё — это ежедневная работа, а не лёгкий бонус.