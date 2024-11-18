Жительница Одинцово заявила о родстве с Галиной Вишневской: почему певица сдала дочь в детдом и что показал тест ДНК на шоу «Малахов»

Людмила Арбидан (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Жительница подмосковного Одинцово Людмила Арбидан утверждает, что является внебрачной дочерью знаменитой оперной певицы Галины Вишневской. Однако наследницы артистки Ольга и Елена категорически не желают признавать возможную родственницу. Подробности запутанной истории – в материале «Радио 1».
Версия Арбидан о родстве с Вишневской
По словам Людмилы, всё началось в 1951 году, когда Вишневская якобы встречалась с директором Ленинградского областного театра оперетты Марком Рубиным. Людмила утверждает, что её появление на свет стало неудобным обстоятельством для матери, которая предпочла скрыть этот факт ради своей великой любви и успешной карьеры.
Кроме того, по словам Людмилы, связь с иностранцем в сталинскую эпоху считалось серьезным преступлением.
«Это могло стать настоящим приговором», — отметила Арбидан, намекая на возможные причины, по которым мать решила отправить её в детский дом.
Воспитание в детском доме
В эфире ток-шоу Андрея Малахова Людмила поделилась своей драматичной историей. Она рассказала, что в возрасте 2,5 лет её передали в детский дом, так как её мать, оперная певица Галина Вишневская, решила начать новую жизнь с известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем. Этот момент, по мнению Людмилы, стал поворотным в её судьбе.
Людмила более четверти века пыталась выяснить, кто является ее родной матерью, и многолетние поиски привели ее к оперной певице Галине Вишневской.
Галина Вишневская (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Родственница Вишневской не сомневается в том, что Людмила Арбидан – дочь певицы
В студию программы «Малахов» была приглашена Ольга Арбидан, родственница Вишневской. Оказалось, что родной дедушка Ольги Юрий Арбидан был старшим братом оперной певицы. Он умер, когда Ольга была еще ребенком, но она бережно хранит совместные воспоминания. Ее первая осознанная встреча с оперной примой произошла уже после смерти дедушки.
С Людмилой Васильевной Ольга познакомилась в 2014 году. Первый раз созвонившись с ней по видеосвязи, она была шокирована их с артисткой сходством.
«Удивление было большое – настолько они мне показались похожими. Даже прическа, волосы, как лежат, темные глаза, голос также. Интонации мне показались очень знакомыми», – утверждает Арбидан.
Кроме того, Вишневская не скрывала, что после смерти матери не позаботилась о судьбе своей пятилетней сестры, оставшейся в больнице. Это, по мнению Ольги, подтверждает, что она могла оставить Людмилу в приюте.
Тест ДНК
Установление родства через ДНК-тест стало бы решением вопроса, но в случае Людмилы это оказалось более сложной задачей. Дочери Вишневской Ольга и Елена категорически отказались проходить генетическую экспертизу. Они заявили, что не видят смысла в проведении таких тестов и всячески отвергают мысль о том, что Людмила может быть их родной сестрой.
Эксперт центра ДНК Снежана Королева пояснила, что для получения достоверного результата необходим биоматериал от ближайших родственников, что в данной ситуации представляет собой определенные трудности.
«Тесты на определение отцовства или материнства обеспечивают наиболее точные результаты. Однако в данной ситуации, если дочери Вишневской не участвуют, любые другие тесты окажутся недостоверными», — отметила эксперт.
Несмотря на отказ дочерей Вишневской, Людмила Арбидан заявила о своей готовности продолжать борьбу за истину. Она подчеркивает, что её поразительное внешнее сходство с легендарной певицей не может быть случайным.
Галина Вишневская и Людмила Арбидан в молодости (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Наследство Вишневской
При жизни Галина Вишневская завещала дочерям две квартиры в престижном районе Москвы. Известно также, что оперная певица владела квартирами на Остоженке и в Газетном, квартирой в Париже, домом в Петербурге и загородным участке в Жуковке, где позже скончалась.
Сестры также унаследовали коллекции предметов искусства, собранные Мстиславом Ростроповичем: картины, архивы и письма российских классиков, таких как Чайковский и Римский-Корсаков. Особое внимание стоит уделить драгоценностям Галины Вишневской. Одним из уникальных украшений является малая парюра с драгоценными камнями, изготовленная швейцарским ювелиром Альбертом Гилбертом. Комплект состоит из колье, кольца и пары ушных клипс. Уникальность парюры заключается в сменных бусинах внутри украшений. Камни круглой огранки представлены тремя комплектами: прозрачный розовый кварц, гематит и керамика. Основа комплекта выполнена из 18-каратного золота.
В 2018 г. лондонский аукционный дом «Sotheby's» впервые представил предметы из личной коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. На торгах было продано много предметов. Среди них оказался и знаменитый перстень Галины Павловны с ярким изумрудом. Среди ста предметов из семейного собрания — русская эмаль XVII в., музейный фарфор, картины, редкие драгоценности, исторические музыкальные инструменты, антикварная мебель.
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