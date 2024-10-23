Жена Градского тайно открыла памятник на его могиле: фото с церемонии и борьба наследников за миллионы

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Открытие памятника Градскому
Александр Градский скончался от инфаркта в 2021 году. Поклонники артиста долго ждали появления памятника на могиле артиста, однако произошло это лишь в этом году. Создание монумента взял на себя известный скульптор Вадим Церковников. В январе этого года он представил уменьшенную модель будущего памятника в одном из ток-шоу.
«Камень весит 35 тонн. Это камень его музыки: вот рояль, вот гитара, а это занавес, вырубленный в камне», — так описывал свое творение скульптор.Памятник был установлен на могиле Александра Борисовича 21 октября, причем это событие прошло в закрытом формате, без присутствия прессы и поклонников.
«На церемонии было всего 20 человек», — сообщили «СтарХиту» близкие Градского.
На церемонии открытия мемориала присутствовала молодая вдова Градского Марина Коташенко с сыновьями Александром и Иваном, которые были рядом с ней в этот момент. Отметим, что старшие дети Градского — Даниил и Мария — от третьего брака не смогли присутствовать на мероприятии, однако, как стало известно «СтарХиту», они планируют прийти почтить память своего отца позже.
Почему памятник установили через три года
По информации издания, процесс установки памятника затянулся из-за конфликтов между старшими детьми музыканта и его молодой вдовой. Стороны были вовлечены в судебные разбирательства по поводу наследства. Марина неоднократно обращалась к Марии и Даниилу с предложениями относительно памятника.
«Звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны причины их игнора — продолжать спекулировать на этой теме. „У нас нет денег на установку памятника… Мы бы очень хотели… Нам очень стыдно“ — такие заявления были сделаны Даниилом Градским у здания Тверского суда. Однако, они промолчали, что к этому времени все наследники по закону уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу, видимо, жалко», — возмущалась Коташенко.
Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство
Законных наследников у Александра Градского было пять. Это — вдова 42-летняя Марина Градская (до замужества она была Коташенко), сыновья Марины и Александра Градских — 8-летний Саша и 4-летний Иван. И двое детей народного артиста от третьего брака — 42-летний Даниил Градский и 36-летняя Мария Градская.
Суды были инициированы старшими наследниками народного артиста Александра Градского, которые, как и ожидалось, недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другой группой наследников. Артист не оставил завещания. Однако за месяц до своей смерти он официально женился на матери своих двух несовершеннолетних сыновей, с которой прожил 18 лет.
Даниил Градский озвучил версию о том, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая точка зрения: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых ещё нужно воспитывать. Тем более что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.
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