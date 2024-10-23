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Жена Градского тайно открыла памятник на его могиле: фото с церемонии и борьба наследников за миллионы

Вдова Градского установила памятник на могиле мужа спустя три года: фото
23 октября 2024, 11:30
Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

На Ваганьковском кладбище был открыт памятник Александру Градскому, который ушел из жизни три года назад. Однако церемония прошла тайно. На ней присутствовали лишь молодая вдова певца Марина Коташенко и двое сыновей. О том, почему процесс установки мемориала затянулся и был скрыт от посторонних глаз расскажет «Радио 1».

Открытие памятника Градскому


Александр Градский скончался от инфаркта в 2021 году. Поклонники артиста долго ждали появления памятника на могиле артиста, однако произошло это лишь в этом году. Создание монумента взял на себя известный скульптор Вадим Церковников. В январе этого года он представил уменьшенную модель будущего памятника в одном из ток-шоу.



«Камень весит 35 тонн. Это камень его музыки: вот рояль, вот гитара, а это занавес, вырубленный в камне», — так описывал свое творение скульптор.
Памятник был установлен на могиле Александра Борисовича 21 октября, причем это событие прошло в закрытом формате, без присутствия прессы и поклонников.

«На церемонии было всего 20 человек», — сообщили «СтарХиту» близкие Градского.

На церемонии открытия мемориала присутствовала молодая вдова Градского Марина Коташенко с сыновьями Александром и Иваном, которые были рядом с ней в этот момент. Отметим, что старшие дети Градского — Даниил и Мария — от третьего брака не смогли присутствовать на мероприятии, однако, как стало известно «СтарХиту», они планируют прийти почтить память своего отца позже.

Почему памятник установили через три года


По информации издания, процесс установки памятника затянулся из-за конфликтов между старшими детьми музыканта и его молодой вдовой. Стороны были вовлечены в судебные разбирательства по поводу наследства. Марина неоднократно обращалась к Марии и Даниилу с предложениями относительно памятника.

«Звонила, направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны причины их игнора — продолжать спекулировать на этой теме. „У нас нет денег на установку памятника… Мы бы очень хотели… Нам очень стыдно“ — такие заявления были сделаны Даниилом Градским у здания Тверского суда. Однако, они промолчали, что к этому времени все наследники по закону уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу, видимо, жалко», — возмущалась Коташенко.


Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство


Законных наследников у Александра Градского было пять. Это — вдова 42-летняя Марина Градская (до замужества она была Коташенко), сыновья Марины и Александра Градских — 8-летний Саша и 4-летний Иван. И двое детей народного артиста от третьего брака — 42-летний Даниил Градский и 36-летняя Мария Градская.

Суды были инициированы старшими наследниками народного артиста Александра Градского, которые, как и ожидалось, недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другой группой наследников. Артист не оставил завещания. Однако за месяц до своей смерти он официально женился на матери своих двух несовершеннолетних сыновей, с которой прожил 18 лет.

Даниил Градский озвучил версию о том, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая точка зрения: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых ещё нужно воспитывать. Тем более что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.


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Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками

«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга

«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом

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#шоу-бизнес
Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками
Певица Глюкоза заявила, что ее пытается уничтожить влиятельный человек
22 октября 2024, 19:56

Глюкоза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь в Instagram* после скандала с наркотиками в столичном аэропорту Шереметьево.
По словам знаменитости, в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли правоохранители, которые ждали именно ее и планировали задержание. Глюкоза выразила мнение, что «один влиятельный» человек написал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

При задержании исполнительница включила камеру и попросила людей предъявить документы, однако те отказывались и просили выключить камеру, кадры публикует Telegram-канал SHOT.





«Я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических «признаков», которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических «запрещенных веществ», — подчеркнула певица.

В публикации Глюкоза поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.

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#певица
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«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга
22 октября 2024, 18:22

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

На красной дорожке «Новой волны» 57-летний Филипп Киркоров поразил публику внешним видом. Внимание общественности привлекли руки певца. Король эстрады давно радует своих поклонников новыми образами и формами. Знаменитость уверяет, что полюбил физкультуру, соблюдает режим и много плавает. Однако его близкий друг, пластический хирург Тимур Хайдаров заявил обратное. Подробности скандала в материале «Радио 1».
Филипп Киркоров неоднократно заявлял, что ведет здоровый образ жизни и своими формами обязан спорту.

«Спорт, спорт, спорт и еще раз спорт. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявил Филипп.

Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по совместительству близкий друг певца, программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ признался, что преображение рук Киркорова его работа.

«Сделали мы. Да делали, конечно», — сообщил Тимур.

Тимур Хайдаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что же произошло между звездными друзьями и почему тайна пациента перестала быть тайной? Подписчики подозревают, что Тимур Хайдаров таким образом пытается спасти свою репутацию.

В феврале 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было выявлено множество нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик». В материалах проверки было зафиксировано отсутствие высшего медицинского образования у некоторых врачей и использование незарегистрированных медицинских изделий. После чего деятельность клиники была приостановлена, а в адрес пластического хирурга один за другим стали поступать иски от «звездных» пациентов.

В связи с произошедшими событиями Тимур Хайдаров перестал возглавлять список лучших хирургов и пациентов явно стало меньше. Преображение всеми любимого Филиппа Бедросовича еще один повод для Тимура Хайдарова напомнить о былой популярности пластической хирургии в его исполнении.

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Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Mash: Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
22 октября 2024, 16:36

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певца Филиппа Киркорова собираются проверить на пропаганду ЛГБТ*, пишет Telegram-канал Mash.
Певец принял участие в шоу блогера Димы Масленникова, в котором он общался с подростками. В процессе беседы Киркоров обратился к мальчику с нарисованными на щеках кошачьими усами с фразой: «Котик, дай мне в ротик». Исполнитель объяснил, что такая присказка была популярна в его детские годы.

Активисты движения «Сорок сороков» утверждают, что эта фраза является пропагандой ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Согласно информации канала, организация подала заявление в правоохранительные органы.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным
#секс
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«Девочку надо спасать»: Пригожин прокомментировал наркотическую зависимость Глюк’oZы
Продюсер Пригожин: мне по-человечески жалко Глюк’oZу, ее надо спасать
22 октября 2024, 16:09

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Также ходят слухи, что из-за этой ситуации певица попала в черный список артистов для выступлений в новогодних телешоу.

Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказался по поводу этих скандальных событий.
«Про черный список не знаю. Мне ее очень жалко по-человечески. Я не могу понять родственников, которые не могут повлиять на ее состояние, потому что девочку надо спасать», — сказал продюсер.

На вопрос про запущенность зависимости певицы Иосиф Пригожин ответить не смог.
«Я с ней не живу, поэтому не знаю. Мы давно потеряли связь, я с ней не близок, мне трудно об этом говорить», — завершил разговор он.

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#пригожин
#наркотики
#нарколог
#убийство
#шоу-бизнес
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Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии
22 октября 2024, 14:43

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Новые жуткие подробности появились в деле скандального рэпера Пи Дидди. Американца обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на глазах других звезд шоу-бизнеса после церемонии награждения MTV. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Новые обвинения в отношении Пи Дидди


В отношении Пи Дидди (Шона Комбса) подано семь новых гражданских исков, среди которых два от обвинителей, утверждающих, что были несовершеннолетними, когда музыкальный продюсер якобы накачал их наркотиками и избил. Иски включают в себя обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах, нанесении побоев или незаконном лишении свободы в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. По словам заявителей, все происходило на вечеринках, организованных рэпером.

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Пи Дидди изнасиловал 13-летнюю школьницу


Одна из пострадавших говорит о том, что в период, когда она была приглашена на вечеринку Шона Комбса MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, ей было 13 лет. По её словам, после употребления одного из напитков она почувствовала сонливость и уеденилась в номере, после чего Дидди с еще двумя знаменитостями зашли в комнату к потерпевшей и по очереди изнасиловали ее.

Адвокаты рэпера Пи Дидди отказались давать комментарии и сослались на предыдущее заявление, в котором все обвинения были отвергнуты.

«Гражданин Комбс и его юридическая команда полностью уверены в фактах, своей правовой защите и честности судебного процесса», — цитирует CNN правозащитников Комбса.

Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди


Лорен Пишотта, ранее работавшая помощницей Канье Уэста, обвинила исполнителя в изнасиловании, произошедшем на вечеринке у рэпера Пи Дидди. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса жалобу.

Пишотта рассказала, что они встретились в 2020 году на вечеринке Пи Дидди, где Уэст предложил гостям алкоголь. По ее словам, после нескольких глотков она почувствовала себя дезориентированной и начала терять силы. Ассистентка также отметила, что не помнила ничего на следующий день. При этом в 2022 году, перед ее увольнением, Уэст сам упомянул о произошедшем.


Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)

Джастин Бибер прервал молчание в социальных сетях на фоне новых обвинений против P. Diddy


На минувших выходных 30-летний канадский поп-исполнитель опубликовал несколько постов в социальных сетях. В них он поделился фотографиями, на которых отдыхает и целуется с женой Хейли. Последний раз Джастин публиковал что-либо на своей странице 3 сентября, почти за две недели до ареста своего бывшего продюсера и наставника.

В комментариях подписчики призывают Бибера забыть о ужасах прошлого и P. Diddy. Напомним, прежде появилась информация о том, что Пи Дидди якобы совершал насилие и над своим несовершеннолетним подопечным Джастином Бибером. Поклонники артиста рекомендуют ему пролить свет на эти ужасные события и не молчать, если Бибер дейтвительно был ​жертвой преступлений.

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Певицу Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков в столичном аэропорту
Суд Москвы оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Глюкозу за употребление наркотиков
22 октября 2024, 09:55

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что инцидент с известной исполнительницей произошел в зале аэропорта Шереметьево. Певица вела себя неадекватно, чем привлекла внимание правоохранителей.

По визуальным признакам полицейский решил, что Глюк'oZа находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования звезда отказалась.

После чего певицу задержали. Суд смягчил наказание, так как у Чистяковой-Ионовой есть несовершеннолетние дети. Ей назначили административное наказание в виде штрафа.

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#шереметьево
#суд
#дети
#концерт
#певица
#наказание
#инцидент
#наркотики
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«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом
21 октября 2024, 18:08

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Строительный магнат Валентин Демчук инициировал судебный процесс против Арсения Шульгина — младшего сына известной певицы Валерии. Бизнесмен обратился в суд с иском о возврате средств по кредитному соглашению. На данный момент дело находится на рассмотрении в Тверском суде Москвы, а слушания назначены на 28 ноября. О том, как наследник звездной четы задолжал крупному предпринимателю расскажет «Радио 1».

Сумма долга превышает 587 тысяч долларов


По информации СМИ, в сентябре 2018 года бизнесмен якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По условиям соглашения, эти средства должны были быть возвращены через неделю с добавлением 5% от суммы, однако Шульгин вернул только 58 тысяч долларов, тогда как оставшаяся сумма долга осталась непогашенной.

В августе 2022 года бизнесмен вновь вспомнил о долгах — был подписан новый договор займа. Сын Валерии согласился погасить предыдущий долг и 122 тысячи долларов процентов, а также 251 тысячу долларов штрафа. Чтобы узаконить свои претензии, представители Демчука обратились в суд, проведя летом 2024 года несколько заседаний, в которых требовали взыскать «просрочку» с сына певицы.

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Иск в суд подали юристы


В беседе с изданием «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Демчук — это отец одноклассника Арсения, с которым накануне у него состоялся телефонный разговор. Бизнесмен заверил Пригожина, что не имеет к его пасынку претензий и даже прислал копию мирового соглашения — дескать, они с Арсением обо всем мирно договорились.

«Он сказал, что это не он подал, а его юристы. Сам Демчук и вся его семья живет за границей. Их нет в России. Возможно, он решил легализовать долг через суд. Но это только предположение. Вообще странно получается, Демчук деньги дал в 2018 году и только сейчас об этом вспомнил. Может, проценты какие-то набежали? Единственное, что сказал Демчук, что иск подал не он, а его юристы... Мы все на взводе», — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что не знает, чем сейчас занимается его пасынок.

«Сейчас другое поколение молодежи, они ничего не рассказывают родителям. У меня шестеро детей (включая детей Валерии, я их тоже считаю своими) и каждый на своей волне. Но они уже давно не дети. Каждый занимается своим делом», — заключил продюсер.

Пригожин также выразил уверенность в том, что обнародование информации о задолженности Арсения – кем-то инициированная провокация.

Валерия, по словам Пригожина, вообще не в курсе сложившейся ситуации.
«Мы оба ничего не знаем. Только что приехали из Нижнего Новгорода, где был концерт. И тут свалилось. Все время звонит телефон. Наши дети уже взрослые и самостоятельные люди, сами принимают те или иные решения. Они живут отдельно, своей жизнью. Мы даже видимся редко. Арсений привозит нам внучку, когда договариваемся», — заключил продюсер.

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Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя
21 октября 2024, 17:55

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Известная американская певица Бритни Спирс сделала громкое объявление о своём замужестве. В звёздной тусовке такая новость не вызвала бы ажиотажа, если бы не одна тонкость: артистка сочеталась браком... сама с собой.
Звезда и кумир подростков в начале 2000-х опубликовала на своей странице в социальной сети несколько ярких фотографий, на которых она запечатлена в белом платье и фате до пола, с распущенными волосами. Образ дополнили чёрные туфли-лодочки. Праздничный пост певица сопроводила надписью о том, что вышла замуж. Причём счастье он нашла не с новым бойфрендом, а... с самой собой.

«День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!» — ​написала Спирс под фотографией.

В июле нынешнего года певица рассталась с очередным бойфрендом Полом Ричардом Солизом. После этого Бритни писала в социальных сетях, что чувствует себя «чертовски одинокой». Она также заявляла, что больше никогда не свяжет себя отношениями ни с одним мужчиной. Что ж, пока можно констатировать, что Спирс держит слово.

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#певица
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«Плюнул в Муцениеце»: как Прилучный отреагировал на критику бывшей жены и кто назвал Агату «завистливой бабой»
21 октября 2024, 15:59

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают публичные разбирательства. После недавнего судебного заседания, касающегося опеки над детьми, актриса не смогла сдержать слезы счастья. Суд сделал выбор в ее пользу, постановив, что сын Тимофей должен проживать с матерью. Однако звезда «Мажора» не спешит отдавать сына бывшей супруге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Прилучный не вернул сына Муцениеце



Агата Муцениеце поделилась трогательным снимком, на котором Тимофей обнимает свою сестру Мию.

«Ощущение, что ждем уже всю жизнь», — подписала снимок Муцениеце.

Ранее актриса выразила надежду на то, что Прилучный вскоре привезет сына домой, так как это решение принял суд.

«Ему лучше вернуться к своей привычной классной хорошей жизни, ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой», — говорила Муцениеце.


Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Прилучный призвал думать о своих детях


Павел Прилучный, в свою очередь, высказался по поводу судебных разборок с Муцениеце. Актер предостерег родителей от эгоистичных поступков и призвал думать только о детях. В День отца Прилучный опубликовал фотографии с Тимофеем, дочкой Мией и младшим сыном.

«Сегодня важный для меня праздник — День отца. Я счастлив, что у меня есть трое замечательных детей, с которыми я стараюсь проводить все свободное время», — заявил артист.

Прилучный выразил свою глубокую любовь к каждому из своих детей, подчеркивая, что делает все возможное для их благополучия.

«Мне очень печально наблюдать, как некоторые взрослые ставят свои интересы выше благосостояния детей, нанося им психологический вред и подставляя их под свет публичного обсуждения. Поэтому сегодня я обращаюсь не только к отцам, но ко всем родителям с призывом: берегите своих детей и проявляйте к ним любовь!» — призвал Павел.

Поклонники тут же решили, что их кумир таким образом обращается прежде всего к бывшей жене.
«Прилучный плюнул в Муцениеце», «Сам поступил мерзко, а еще в чем-то упрекает Агату», — пишут комментаторы.

Тем временем Павел Прилучный активно лайкает комментарии, в которых мать его детей называют завистливой бабой и пишут о ее постоянных разъездах.

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#суд
#актёр
#адвокат
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#шоу-бизнес
#дети
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