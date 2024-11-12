«Маму ободрали, как липку»: в семье Шукшиных новый скандал из-за огромного наследства — что не могут поделить родные сестры с матерью

Семья Шукшиных продолжает находиться в центре скандала. На этот раз звездная чета не может поделить наследство режиссера Василия Макаровича. О том, зачем Лидию Федосееву-Шукшину вызывают в суд по делу о наследстве покойного мужа и почему 86-летнюю вдову писателя обвиняют в жестокости расскажет редакция «Радио 1».