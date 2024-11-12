«Маму ободрали, как липку»: в семье Шукшиных новый скандал из-за огромного наследства — что не могут поделить родные сестры с матерью

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Семья Шукшиных продолжает находиться в центре скандала. На этот раз звездная чета не может поделить наследство режиссера Василия Макаровича. О том, зачем Лидию Федосееву-Шукшину вызывают в суд по делу о наследстве покойного мужа и почему 86-летнюю вдову писателя обвиняют в жестокости расскажет редакция «Радио 1».
Конфликт из-за наследства
Недавно народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной исполнилось 86 лет. Она проживает с дочерью Ольгой, которая заботится о ней. Два года назад у звезды «Калины красной» диагностировали «деменцию». Прошлым летом она перенесла инсульт, после которого ей пришлось заново учиться говорить и ходить.
«У нас каждый день похож на предыдущий. В основном это забота о здоровье, о дне насущном. Как он пройдет, как ее самочувствие с утра, с вечера», — рассказала Ольга Шукшина «Пятому каналу».
Вторая дочь актрисы Мария предпочитает держаться в стороне от больной матери и даже не посетила ее в день рождения.
«Маша пригласила маму к себе. И вот мама бедная, 86 лет, должна была к Маше идти себя же поздравлять», — возмутилась младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.
Ольга негодует, хотя понимает, что Мария не просто так поступила. Сестры Шукшины не общаются и враждуют уже много лет: одна обвиняет другую в равнодушии к их матери, а в ответ получает упреки в корыстолюбии.
«Пытались говорить с ними, конечно. Нет-нет. Это деньги, это чисто деньги», — высказалась заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.
Мария Шукшина (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)
Тем не менее, Ольга уверена, что сестра могла бы преодолеть гордыню и не ставить под угрозу здоровье знаменитой матери. Кроме того, Лидию Николаевну скоро ждет еще один повод для волнений: на днях тяжелобольную вдову режиссера вызовут в суд для дачи показаний по делу о разделе авторских прав на произведения Василия Шукшина.
«Это „Калина красная“, это огромное количество книг, которые он написал, даже незаконченная повесть о Степане Разине, абсолютно все. Вот эта совокупность была разделена после смерти Василия Макаровича следующим образом: две десятых — Лидия Николаевна, три десятых и три десятых — сестры Ольга Васильевна и Мария Васильевна и оставшиеся доли — Екатерина. Это дочь Василия Макаровича от предшествующей семьи, от другой женщины», — объяснила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
На самом деле доля авторских прав Лидии Федосеевой-Шукшиной уже давно принадлежит ее старшей дочери Марии. В суде сейчас пытаются выяснить, на каком основании и когда произошло отчуждение этих прав.
Также известно, что имущество Шукшиных не исчерпывается творческим наследием. У знаменитого писателя были квартиры в Финляндии, Болгарии, в Москве и Санкт-Петербурге, два участка в Подмосковье.
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Судебные тяжбы Шукшиных
В феврале этого года Ольга подала иск против Марии в суд, уверенная в том, что Лидия Николаевна не осознавала, под какими документами ставит свою подпись.
«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей… От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия, никакой моральной поддержки тоже нет. Вот и все», — отметила Ольга Шукшина.
Младшая сестра пыталась уговорить старшую решить вопрос мирным путем, но та категорически отказалась расторгнуть договор передачи прав. Теперь 86-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину вызовут в суд для дачи показаний. Заседание с ее участием назначено на 19 декабря.
Ранее члены семьи также конфликтовали из-за недвижимости. В этот спор за многочисленные квартиры и дачи Шукшиных оказалась вовлечена и 35-летняя дочь Марии — бодибилдерша Анна Трегубенко. По словам спортсменки, бабушка передала ей часть имущества. Однако вскоре Лидия Николаевна передумала и потребовала вернуть все. Когда она узнала, что одна из подаренных квартир уже была продана, общение с внучкой прекратилось. Мария Шукшина отреагировала на разногласия между бабушкой и внучкой негативно, обвинив родную мать в жестокости.
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