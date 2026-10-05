Людям с сердечно-сосудистыми проблемами дали важный совет

05 октября 2026, 08:41

Эпидемиолог Онищенко посоветовал сердечникам не переезжать в другой климат

Фото: iStock/dragana991

Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал людям с заболеваниями сердца и сосудов не менять климатическую зону проживания. Об этом сообщает ТАСС.