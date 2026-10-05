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Людям с сердечно-сосудистыми проблемами дали важный совет

Эпидемиолог Онищенко посоветовал сердечникам не переезжать в другой климат
Фото: iStock/dragana991

Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал людям с заболеваниями сердца и сосудов не менять климатическую зону проживания. Об этом сообщает ТАСС.



По словам специалиста, в России представлены территории с разными погодными и природными условиями. Адаптация к новому климату способна стать серьезным испытанием для организма человека с такими диагнозами.

Онищенко обратил внимание и на длительные авиаперелеты. Они создают дополнительную нагрузку, поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями стоит учитывать этот фактор при планировании поездок.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно придерживаться стабильного образа жизни: регулярно принимать назначенные врачом лекарства, контролировать давление, пульс, уровень холестерина и сахара в крови. Следует отказаться от курения, ограничить алкоголь, соль, жирную и слишком сладкую пищу, поддерживать нормальный вес. Полезны умеренные физические нагрузки — прогулки, лечебная гимнастика, плавание — но их интенсивность лучше согласовать с кардиологом.

Дарья Осипова

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