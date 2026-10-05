В Общественной палате предложили объединить майские выходные

05 октября 2026, 08:08

Член ОП Гриб: Майские праздники надо сделать непрерывными

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой сделать праздничные дни в мае непрерывными. Об этом сообщает ТАСС.





По мнению Гриба, разрыв между выходными вынуждает граждан брать отгулы или оформлять отпуск без содержания. Школьники в такие дни нередко пропускают занятия, отметил он. Для продления майского отдыха можно пересмотреть календарь праздников в другие месяцы. В качестве вариантов Гриб назвал выходные в феврале, марте или ноябре.





«Длинные майские праздники позволят людям заранее планировать поездки и полноценный отдых», — заявил представитель Общественной палаты.