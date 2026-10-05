В Общественной палате предложили объединить майские выходные
Член ОП Гриб: Майские праздники надо сделать непрерывными
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой сделать праздничные дни в мае непрерывными. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Гриба, разрыв между выходными вынуждает граждан брать отгулы или оформлять отпуск без содержания. Школьники в такие дни нередко пропускают занятия, отметил он. Для продления майского отдыха можно пересмотреть календарь праздников в другие месяцы. В качестве вариантов Гриб назвал выходные в феврале, марте или ноябре.
«Длинные майские праздники позволят людям заранее планировать поездки и полноценный отдых», — заявил представитель Общественной палаты.
Майские праздники в России обычно ассоциируются с настоящим приходом весны: после долгой зимы становится заметно теплее, распускаются деревья, появляются первые листья и цветы. Погода в это время часто переменчивая — днём может быть солнечно и тепло, а вечером и ночью всё ещё прохладно. В некоторых регионах возможны дожди, ветер и даже кратковременные заморозки.