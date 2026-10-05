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В Общественной палате предложили объединить майские выходные

Член ОП Гриб: Майские праздники надо сделать непрерывными
Фото: iStock/Caner CIFTCI

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой сделать праздничные дни в мае непрерывными. Об этом сообщает ТАСС.



По мнению Гриба, разрыв между выходными вынуждает граждан брать отгулы или оформлять отпуск без содержания. Школьники в такие дни нередко пропускают занятия, отметил он. Для продления майского отдыха можно пересмотреть календарь праздников в другие месяцы. В качестве вариантов Гриб назвал выходные в феврале, марте или ноябре.

«Длинные майские праздники позволят людям заранее планировать поездки и полноценный отдых», — заявил представитель Общественной палаты.

Майские праздники в России обычно ассоциируются с настоящим приходом весны: после долгой зимы становится заметно теплее, распускаются деревья, появляются первые листья и цветы. Погода в это время часто переменчивая — днём может быть солнечно и тепло, а вечером и ночью всё ещё прохладно. В некоторых регионах возможны дожди, ветер и даже кратковременные заморозки.
Дарья Осипова

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