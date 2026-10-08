Стало известно, какой будет зима в России
Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом сообщил синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн, передает «Погода Mail».
По его словам, долгосрочные прогнозы погоды строятся на основе компьютерных климатических моделей. Они помогают оценить общие тенденции изменения температуры и особенности атмосферной циркуляции, но не могут предсказать погоду на каждый конкретный день.
Винштейн подчеркнул, что на текущий момент нет оснований для утверждения о предстоящей аномально тёплой зиме. Ситуация не повторяет погодных условий 2019–2020 годов, когда отмечалась выраженная положительная фаза арктической осцилляции.
Синоптик предположил, что зима в европейской части России и на Урале будет крайне изменчивой. Согласно его мнению, волны тепла и холода будут часто сменять друг друга. Кроме того, он предсказал, что в этот период ожидается значительное количество осадков.
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