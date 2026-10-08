Стало известно, какой будет зима в России

08 октября 2026, 08:31

Синоптик Винштейн спрогнозировал переменчивую зиму с волнами тепла и холода

Фото: iStock/Preto_perola

Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом сообщил синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн, передает «Погода Mail».