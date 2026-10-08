В России внезапно вернулись в моду колпаки для сна
SHOT: в России продажи колпаков для сна увеличились на 3 742%
В России внезапно вернулись в моду колпаки для сна. Об этом пишет SHOT.
Уточняется, что продажи ночных шапочек увеличились на 3 742%. Раньше они использовались главным образом для защиты от холода и укусов насекомых. Особое внимание к этому товару проявили мужчины старше 40 лет, которые в своих отзывах отмечают, что такие колпаки помогают сохранять тепло головы ночью.
Стоимость шапочек варьируется от 250 до 2000 рублей. Этот аксессуар пользуется популярностью и у женщин: они покупают его для сохранения укладки на утро, а также для мужей и детей, чтобы те не мёрзли по ночам.
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