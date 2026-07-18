Лжеполицейские начали проверять паспорта москвичей
Жители Москвы сообщают о визитах незнакомцев в полицейской форме, которые ходят по квартирам под видом проверок собирают личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-чаты столичных ЖК.
Злоумышленники используют форменное обмундирование и поддельные служебные удостоверения, чтобы проникнуть в подъезды. Они звонят в двери и убеждают хозяев, что те обязаны им показать паспорт для сверки с базой данных. В качестве прикрытия аферисты ссылаются на грядущую перепись населения и необходимость сдать биометрию.
Кроме того, мошенники пытаются выведать, какими автомобилями владеет семья и хранится ли дома оружие. Для этого они передают бланки, куда требуется вписать данные всех зарегистрированных в квартире жильцов.
Сотрудники МВД напоминают, что настоящие правоохранители не совершают поквартирные обходы с такими требованиями. При появлении подозрительных визитеров гражданам рекомендуют не открывать дверь и немедленно вызывать полицию.
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