Лжеполицейские начали проверять паспорта москвичей

18 июля 2026, 15:25

РИА Новости: мошенники в полицейской форме стали проверять паспорта у москвичей

Фото: iStock/Dzurag

Жители Москвы сообщают о визитах незнакомцев в полицейской форме, которые ходят по квартирам под видом проверок собирают личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-чаты столичных ЖК.