Сотни домов оказались в воде из-за паводка в российском регионе
В Свердловской области из-за паводка оказались подтоплены 218 домов и почти десять мостов за сутки. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Наиболее серьезная обстановка сложилась в Ирбитском, Невьянском и Березовском округах. В связи с непогодой власти ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах региона.
Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в городе Глазове в Удмуртии. Причиной стало резкое поднятие уровня воды в реке Сыги, вызванное проливными дождями и прорывом дамбы. Подтоплены оказались более 200 придомовых территорий, включая участки в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и возле нескольких многоквартирных домов.
В результате повреждения получили участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд. В целях безопасности газ отключили в 212 домах.
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