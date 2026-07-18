Достижения.рф

Сотни домов оказались в воде из-за паводка в российском регионе

Ural Mash: в Свердловской области затопило 218 домов и 10 мостов из-за паводка
Фото: iStock/bee32

В Свердловской области из-за паводка оказались подтоплены 218 домов и почти десять мостов за сутки. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.



Наиболее серьезная обстановка сложилась в Ирбитском, Невьянском и Березовском округах. В связи с непогодой власти ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах региона.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в городе Глазове в Удмуртии. Причиной стало резкое поднятие уровня воды в реке Сыги, вызванное проливными дождями и прорывом дамбы. Подтоплены оказались более 200 придомовых территорий, включая участки в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и возле нескольких многоквартирных домов.

В результате повреждения получили участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд. В целях безопасности газ отключили в 212 домах.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0