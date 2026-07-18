Стала известна причина массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае

18 июля 2026, 14:17

Сальмонеллез стал причиной массового отравления на базе отдыха на Ставрополье

Фото: iStock/globalmoments

Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае послужил возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в продуктах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.