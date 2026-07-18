Стала известна причина массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае
Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае послужил возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в продуктах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
В ведомстве отметили, что бактерию выявили в блюдах, прошедших кулинарную обработку на территории гостиничного комплекса. Для установления источника заражения и механизма передачи инфекции проводятся лабораторные экспертизы.
Деятельность базы отдыха на время проверки приостановили. Напомним, о массовом отравлении стало известно 18 июля — по последним данным, пострадали 80 человек.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников.
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