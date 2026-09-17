В Турции задержали подозреваемого в убийстве участницы «Миссис Россия»
Турецкие правоохранители задержали 44-летнего предпринимателя Павла К., которого подозревают в убийстве 39-летней модели Натальи, участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Мужчина находился в Турции после отъезда из России. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Наталья исчезла 18 июля, когда вышла на прогулку с собакой. Перед этим между ней и ее сожителем произошел конфликт. После ссоры женщина перестала отвечать на звонки и сообщения.
Следствие считает, что Павел К. покинул Россию вскоре после произошедшего. Он вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а затем планировал отправиться дальше. Российские и турецкие полицейские установили маршрут подозреваемого и нашли его.
Сейчас бизнесмен находится под стражей. Тело Натальи обнаружили в сумке. По данным SHOT, поиски помогла ускорить собака погибшей.
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