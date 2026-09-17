В Турции задержали подозреваемого в убийстве участницы «Миссис Россия»

17 сентября 2026, 08:56

Фото: iStock/Fedorovekb

Турецкие правоохранители задержали 44-летнего предпринимателя Павла К., которого подозревают в убийстве 39-летней модели Натальи, участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Мужчина находился в Турции после отъезда из России. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.