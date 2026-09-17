Четыре человека получили травмы в ДТП на Страстном бульваре

17 сентября 2026, 09:58

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Страстном бульваре в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После первого удара одну из машин отбросило в сторону грузового транспорта. В аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок. Об этом пишут Telegram-каналы.