Четыре человека получили травмы в ДТП на Страстном бульваре
На Страстном бульваре в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После первого удара одну из машин отбросило в сторону грузового транспорта. В аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок. Об этом пишут Telegram-каналы.
Девочка получила травму головы. Еще один пострадавший обратился к врачам с переломом носа и раной кисти. Двое пассажиров получили тяжелые повреждения. У мужчины медики диагностировали переломы ребер и бедра. Женщина получила переломы лицевых костей и глазницы. Ее в тяжелом состоянии направили в реанимацию. Остальных пострадавших доставили в больницу, они находились в сознании.
Важно строго соблюдать правила дорожного движения: выбирать безопасную скорость, держать дистанцию, быть внимательными при перестроениях и проезде перекрестков, а также всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Соблюдение ПДД помогает предотвратить аварии и сохранить жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов.
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