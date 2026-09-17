Около 300 человек эвакуировали в результате пожара на вокзале в Ростове-на-Дону
Вечером на Привокзальной площади в Ростове‑на‑Дону случилось ЧП на железнодорожном вокзале Ростов‑Главный: из‑за короткого замыкания загорелась электрощитовая. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Персонал РЖД оперативно организовал эвакуацию. Из здания вокзала вывели 300 человек. По данным спасателей, возгорание удалось быстро локализовать и потушить. Площадь пожара составила всего 2 кв. м. В региональном управлении МЧС подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на Украине произошёл пожар на складе, который принадлежит фонду Елены Зеленской. На нём находились генераторы, бытовая техника, медицинское оборудование и другой инвентарь.
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