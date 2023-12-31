Полпред в ЦФО Игорь Щёголев прибыл в Белгород

Фото: официальный сайт Кремля
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев прибыл в Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами теробороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела», — написал глава Белгородской области.Ранее в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц Белгорода. Мэр города Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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