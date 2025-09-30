Магазины известного бренда массово закрываются в России
Магазины обуви бренда NE закрывают из-за негативного образа его основателя Никиты Ефремова*. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Торговые точки планируют ликвидировать в течение месяца. При этом все оставшиеся товары уйдут на распродажу до 30 октября. В дальнейшем компания полностью сменит концепцию и оборвет все связи с блогером. Также не исключается закрытие видеопродакшена и ребрендинг химчисток.
Несмотря на то, что Ефремов* остается учредителем, он не управляет бизнесом с 20 января. Напомним, 16 августа его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. Блогера подозревают в финансировании экстремистов из ФБК**.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
**Признана экстремистской и запрещена в РФ
Читайте также: