Магазины известного бренда массово закрываются в России

Магазины кроссовок Никиты Ефремова* закрывают из-за дела о финансировании ФБК**
Никита Ефремов (Фото: Telegram @saevasenorita)

Магазины обуви бренда NE закрывают из-за негативного образа его основателя Никиты Ефремова*. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Торговые точки планируют ликвидировать в течение месяца. При этом все оставшиеся товары уйдут на распродажу до 30 октября. В дальнейшем компания полностью сменит концепцию и оборвет все связи с блогером. Также не исключается закрытие видеопродакшена и ребрендинг химчисток.

Несмотря на то, что Ефремов* остается учредителем, он не управляет бизнесом с 20 января. Напомним, 16 августа его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. Блогера подозревают в финансировании экстремистов из ФБК**.

*Признан террористом и экстремистом в РФ
**Признана экстремистской и запрещена в РФ

Лидия Пономарева

