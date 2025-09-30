Магазины известного бренда массово закрываются в России

30 сентября 2025, 16:49

Магазины кроссовок Никиты Ефремова* закрывают из-за дела о финансировании ФБК**

Никита Ефремов (Фото: Telegram @saevasenorita)

Магазины обуви бренда NE закрывают из-за негативного образа его основателя Никиты Ефремова*. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.