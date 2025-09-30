Трэш-блогер из РФ может оказаться в тюрьме за развращение подростка

30 сентября 2025, 09:32

На трэш-блогера Финесс могут завести дело за развращение 14-летнего подростка

Фото: iStock/Chalabala

21-летняя треш-блогер Юлия Финесс оказалась в центре громкого скандала. Следственный комитет России начал проверку по факту её публикаций с 14-летним мальчиком. В интернете она делится материалами интимного характера и рекламирует наркотики, пишет РИА Новости.





Блогер использует свои платформы для распространения сомнительного контента. Мальчик стал объектом её внимания, что вызвало общественное возмущение. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование. Если вину Юлии докажут, ей грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.



