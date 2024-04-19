Жителей Подмосковья просят отложить поездки по трассе М-11 из-за снегопада

Подмосковным водителям, уже сменившим зимнюю резину на летнюю, следует отложить поездки по трассе М-11 в предстоящие выходные. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».
«Сейчас в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях идёт снег. В связи с погодными условиями в двух последних регионах разрешённая скорость на трассе М-11 «Нева» снижена до 70 км/ч. На дорогах работает снегоуборочная техника», – отметили в министерстве.Там добавили, что подмосковные дорожники перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасный проезд.
В Московском регионе продолжаются ливни с грозами, порывы ветра достигают 25 м/с. Автомобилистам советуют по возможности минимизировать поездки, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться у деревьев и шатких конструкций.
В случае чрезвычайной ситуации или ДТП следует звонить по телефону 112.
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