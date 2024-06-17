Воробьёв доложил президенту РФ о модернизации ЖКХ в регионе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил о ситуации с отоплением в регионе.
В настоящий момент на территории всей Московской области проводится модернизация системы ЖКХ к следующему отопительному сезону.
Модернизация теплоснабжения затронет порядка 60 процентов населения.
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«В целом ситуация у нас стабильная. Зимой Вы, помните, помогали с рядом моментов, связанных с теплоснабжением, и сегодня я принёс также письмо, которое считаю важным обсудить с Вами. А что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Модернизация теплоснабжения затронет порядка 60 процентов населения.
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Мира Полтева