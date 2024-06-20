В Подмосковье проверили девять участков теплосети

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Гидравлические испытания девяти участков тепловых сетей провели в шести городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Испытания проводились в шести округах, среди которых Химки, Домодедово, Клин, Солнечногорск и Дубна. Из девяти проверенных участков испытание успешно прошли восемь. Это означает, что они готовы к эксплуатации в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.Утечка в ходе проверки была выявлена на одном из участков теплотрассы в городском округе Солнечногорск. Теперь здесь проведут ремонтные работы и утроят повторное тестирование.
В министерстве отметили, что гидравлические испытания теплосетей проводятся и в других городских округах Подмосковья, так как эта необходимый этап подготовки к отопительному сезону.
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Лев Каштанов