«Выжить сложно»: Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии в России
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на маленькую пенсию
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко раскритиковал предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью. Его позицию узнало издание Sport24 во время интервью.
Идея, озвученная ранее ведущим канала «Соловьев Live» Сергеем Марданом, вызвала возмущение спортсмена.
«Я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьев Live»: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — высказался он в эфире.Тихонов в ответ задался о том вопросом, не предлагает ли ведущий и депутатам пенсии отменить, в таком случае. Чтобы всем помогали лишь дети.
При этом он напомнил о среднем размере пенсий в России, подчеркивая, что самую хорошую сумму получают, как раз, депутаты. Обычные пенсионеры лишены такой привилегии.
«Я бы хотел задать вопрос: что вообще за пенсии у нас? С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?», — возмутился он.Тихонов осудил постоянные эксперименты с социальной системой, особенно столь радикальные идеи.
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