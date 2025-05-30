«Выжить сложно»: Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии в России

30 мая 2025, 06:03

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на маленькую пенсию

Александр Тихонов (Фото: Instagram* @alexander_tikhonov_)

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко раскритиковал предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью. Его позицию узнало издание Sport24 во время интервью.





Идея, озвученная ранее ведущим канала «Соловьев Live» Сергеем Марданом, вызвала возмущение спортсмена.





«Я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьев Live»: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — высказался он в эфире.

«Я бы хотел задать вопрос: что вообще за пенсии у нас? С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?», — возмутился он.