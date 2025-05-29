Вдова бывшего премьера Японии Акиэ Абэ прокатилась по Москве на Aurus Путина
Путин предоставил свой Aurus вдове экс-премьера Абэ для поездки в Большой театр
Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, свой лимузин Aurus для поездки в Большой театр после встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а журналист Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале кадры события.
«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин», — пояснил представитель Кремля.Президентский автомобиль оперативно доставил госпожу Абэ к началу представления.
Встреча Владимира Путина и Акиэ Абэ состоялась в Кремле 29 мая. Российский лидер вручил ей цветы, на что вдова бывшего премьер-министра Японии ответила благодарностью на русском языке. Путин отметил, что рад видеть Акиэ Абэ и помнит, как она всегда сопровождала мужа во время визитов в Россию.