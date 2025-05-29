Вдова бывшего премьера Японии Акиэ Абэ прокатилась по Москве на Aurus Путина

29 мая 2025, 23:30

Путин предоставил свой Aurus вдове экс-премьера Абэ для поездки в Большой театр

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, свой лимузин Aurus для поездки в Большой театр после встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а журналист Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале кадры события.







«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин», — пояснил представитель Кремля.