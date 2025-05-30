Юрист объяснил, кого и где могут оштрафовать за загар в жару
Юрист Соловьев напомнил россиянам о штрафе за загар топлесс в общественных местах
Россиянам грозит штраф до 1000 рублей за загар в излишне откровенном виде в общественных местах. Об этом сообщил агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, загорать в купальнике в парке не запрещено, однако нарушением считается нахождение топлес или обнаженным. Это квалифицируется как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.
«Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными», — предупредил юрист.Соловьев уточнил, что дополнительный риск влекут сопутствующие действия: распитие алкоголя (штраф 500–1500 рублей) или нецензурная брань (500–1000 рублей или арест до 15 суток).
Также эксперт рекомендовал избегать загара возле храмов, школ и детских учреждений. В первом случае это может трактоваться как оскорбление чувств верующих, в остальных — вызывать претензии со стороны родителей или руководства учреждения.