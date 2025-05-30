Юрист объяснил, кого и где могут оштрафовать за загар в жару

30 мая 2025, 03:28

Юрист Соловьев напомнил россиянам о штрафе за загар топлесс в общественных местах

Фото: iStock/RobertoDavid

Россиянам грозит штраф до 1000 рублей за загар в излишне откровенном виде в общественных местах. Об этом сообщил агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.





По его словам, загорать в купальнике в парке не запрещено, однако нарушением считается нахождение топлес или обнаженным. Это квалифицируется как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.





«Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными», — предупредил юрист.