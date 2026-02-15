Россиян предупредили о синдроме 15 февраля
После Дня святого Валентина может возникнуть острое желание закончить отношения несмотря на то, что вечер прошел прекрасно — это обусловлено «синдромом 15 февраля» и избегающим типом привязанности. Об этом «Ленте.ру» сообщила кандидат психологических наук, доцент МИРЭА Елена Шпагина.
Сердечный парадокс, который наблюдается после Дня святого Валентина и может быть назван «синдромом 15 февраля», выражается в спонтанном желании завершить отношения, даже если праздник прошел замечательно, отметила Шпагина.
Это ощущение — сильное стремление все закончить после приятного свидания — гораздо сложнее, чем просто каприз или неуверенность. По словам специалиста, это голос древней тревоги, которая пробуждается не из-за плохого, а из-за слишком хорошего. В психологии эта модель часто связана с избегающим типом привязанности, который формируется в детстве.
Суть такого типа привязанности заключается в глубоко укоренившемся убеждении, что истинная близость неизбежно ведет к утрате себя, боли или разочарованию, пояснила эксперт. Именно поэтому подсознание предпочитает разрушать отношения, чтобы избежать возможного их завершения в будущем, подытожила доцент.
