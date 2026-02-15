Россиян предупредили о синдроме 15 февраля

15 февраля 2026, 08:30

Доцент МИРЭА Шагина предупредил о синдроме 15 февраля

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

После Дня святого Валентина может возникнуть острое желание закончить отношения несмотря на то, что вечер прошел прекрасно — это обусловлено «синдромом 15 февраля» и избегающим типом привязанности. Об этом «Ленте.ру» сообщила кандидат психологических наук, доцент МИРЭА Елена Шпагина.