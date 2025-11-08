Магнитная буря началась после вспышек на Солнце

08 ноября 2025, 15:16

ИКИ РАН: Магнитная буря класса G2 началась после вспышек на Солнце

Фото: istockphoto/murat4art

Магнитная буря началась ночью после прихода на Землю одного из плазменных облаков, образовавшихся в результате солнечных вспышек 5–6 ноября.