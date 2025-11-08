Магнитная буря началась после вспышек на Солнце
ИКИ РАН: Магнитная буря класса G2 началась после вспышек на Солнце
Магнитная буря началась ночью после прихода на Землю одного из плазменных облаков, образовавшихся в результате солнечных вспышек 5–6 ноября.
Об этом сообщили 8 ноября в Telegram‑канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как уточнили специалисты, около 03:00 мск зафиксировали внезапное начало бури уровня G2.3, что находится между средним и сильным. Планету затронул лишь край плазменного облака — основная масса, как ожидалось, прошла мимо.
С 6-го по 8-е число наблюдались (и продолжают наблюдаться) самые сильные магнитные бури за более чем месяц. Последнее похожее событие было 1–3 октября 2025 года.
